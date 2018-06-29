Диетолог назвала сезонные ягоды, которые улучшают здоровье человека

Диетолог Светлана Фус убеждена, что нужно отдавать предпочтение ягодам, которые выращены в вашем регионе – это гарантия свежести и лучшего качества.

Она напомнила, что фрукты, ягоды и овощи должны составлять рацион человека, говорится на странице в Facebook.

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Земляника способна улучшить процесс пищеварения, она хорошо влияет на кровообращение, состояние сосудов и кожи. Такая ягода является прекрасным антиоксидантом и противовоспалительным средством.

В ней содержится аскорбиновая и фолиевая кислота, бета-каротин, калий, кальций и железо. Листья земляники используют для лечения многих заболеваний.

Полезные для организма человека смородины – красная и белая смородина. Она содержит провитамин А, который необходим для костей и хорошего зрения, здорового состояния волос, кожи и иммунной системы.

Смородина является прекрасным антиоксидантом против старения кожи, она отвечает за рост новых клеток. Черная и белая смородина содержат вещество оксикумарин, которое положительно действует на свертываемость крови. Ягоды способны контролировать уровень сахара и холестерина благодаря высокому содержанию пектина.

Калорийность земляники и смородины одинаковая – 35-38 килокалорий на 100 граммов.

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