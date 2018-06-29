13:59
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Диетолог назвала сезонные ягоды, которые улучшают здоровье человека

216 Читати новину українською
Чем полезна земляника и смородина
Чем полезна земляника и смородина / kuchnia.wp.pl

Диетолог Светлана Фус убеждена, что нужно отдавать предпочтение ягодам, которые выращены в вашем регионе – это гарантия свежести и лучшего качества.

Она напомнила, что фрукты, ягоды и овощи должны составлять рацион человека, говорится на странице в Facebook.

Читайте также: 8 самых полезных ягод для организма человека

Земляника способна улучшить процесс пищеварения, она хорошо влияет на кровообращение, состояние сосудов и кожи. Такая ягода является прекрасным антиоксидантом и противовоспалительным средством.

В ней содержится аскорбиновая и фолиевая кислота, бета-каротин, калий, кальций и железо. Листья земляники используют для лечения многих заболеваний.

Полезные для организма человека смородины – красная и белая смородина. Она содержит провитамин А, который необходим для костей и хорошего зрения, здорового состояния волос, кожи и иммунной системы.

Смородина является прекрасным антиоксидантом против старения кожи, она отвечает за рост новых клеток. Черная и белая смородина содержат вещество оксикумарин, которое положительно действует на свертываемость крови. Ягоды способны контролировать уровень сахара и холестерина благодаря высокому содержанию пектина.

Калорийность земляники и смородины одинаковая – 35-38 килокалорий на 100 граммов.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 70
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 266
Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
сегодня, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 185
Европа и пиво: пришла беда, откуда не ждали
сегодня, 10:01 Европа и пиво: пришла беда, откуда не ждали
671
Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
сегодня, 09:05 Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
4682
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук