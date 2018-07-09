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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Диетолог объяснила, от чего зависит здоровье человека

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От чего зависит здоровье человека
От чего зависит здоровье человека / khoobsurati.com

Диетолог Светлана Фус убеждена, что здоровье человека зависит от здоровья кишечника.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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А это в свою очередь зависит от состояния микрофлоры кишечника – микробриома – совокупность бактерий, вирусов, грибков и микробных генов.

Диетолог отметила, что большинство бактерий в организме не болезнетворные, то есть они больше помогают человеку, чем наносят вред.

В толстой кишке живет примерно 2 миллиарда бактерий, а это около двух килограммов.

Микрофлора обеспечивает синтез витаминов группы B, витамина К, пантотеновой кислоты, переваривает клетчатку растительной пищи, обезвреживает токсические вещества. Она также положительно влияет на работу иммунной системы, усиливает процессы всасывания ионов кальция, железа, витамина Д, подавляет постороннюю микрофлору, которая попадает с пищей и водой.

Состояние кишечника влияет на настроение, эмоции и решения, которые человек принимает.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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