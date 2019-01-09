Диетолог объяснила, почему помело нужно включить в рацион зимой
В Украине помело – экзотический продукт, который относительно недавно появился в наших магазинах, поэтому не все привыкли к его вкусу.
Несмотря на это диетолог Светлана Фус отмечает, что помело следует включить в свой зимний рацион, говорится в сообщении в Instagram.
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Она назвала несколько фактов о промело:
1) это самый большой из цитрусовых фрукт, более сладкий и менее кислый, чем грейпфрут.
2) его мякиш более сухой, чем в других цитрусовых.
3) объем помело может быть до 25 сантиметров в диаметре, а вес – до двух килограммов. Толщина кожи может достигать до 5 сантиметров.
Толщина кожи помело может достигать до 5 сантиметров
4) в Китае есть обычай дарить помело в канун Нового года к счастью.
Диетолог советует выбирать помол по весу: чем оно тяжелее, тем спелее. После покупки стоит оставить фрукт при комнатной температуре, чтобы помело стало слаще.
Светлана Фус отмечает, что помело на 88% из воды. 100 граммов фрукта имеет 38 калорий, поэтому это хорошая альтернатива сладостям.
Употребляют помело сырым и свежим, его можно добавлять к фруктовым и овощным салатам.
Помело содержит витамины: витамин С, витамины B1, B2, бета-каротин, кальций. А также он является хорошим источником биофлавоноидов - антиоксидантов.
Диетолог рекомендует употреблять помело людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Или же можно употреблять как профилактику гриппа и ОРВИ. Помело содержит масла, которые являются природными фитонцидами.
Чем полезное помело
Однако стоит ограничить себя в употреблении этого экзотического фрукта, его можно не более 100 граммов ежедневно.
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