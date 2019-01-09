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      Диетолог объяснила, почему помело нужно включить в рацион зимой

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      Чем полезна помело
      Чем полезна помело / lamdepcungban.com

      В Украине помело – экзотический продукт, который относительно недавно появился в наших магазинах, поэтому не все привыкли к его вкусу.

      Несмотря на это диетолог Светлана Фус отмечает, что помело следует включить в свой зимний рацион, говорится в сообщении в Instagram.

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      Она назвала несколько фактов о промело:

      1) это самый большой из цитрусовых фрукт, более сладкий и менее кислый, чем грейпфрут.

      2) его мякиш более сухой, чем в других цитрусовых.

      3) объем помело может быть до 25 сантиметров в диаметре, а вес – до двух килограммов. Толщина кожи может достигать до 5 сантиметров.

      Товщина шкіри помело може сягати до 5 сантиметрів
      Толщина кожи помело может достигать до 5 сантиметров

      4) в Китае есть обычай дарить помело в канун Нового года к счастью.

      Диетолог советует выбирать помол по весу: чем оно тяжелее, тем спелее. После покупки стоит оставить фрукт при комнатной температуре, чтобы помело стало слаще.

      Светлана Фус отмечает, что помело на 88% из воды. 100 граммов фрукта имеет 38 калорий, поэтому это хорошая альтернатива сладостям.

       
      Диетолог Светлана Фус
      “Это богатый источник пищевой клетчатки, который эффективно ускоряет процессы пищеварения. Достаточно съесть всего пару кусочков плода, чтобы появилось чувство сытости”.

      Употребляют помело сырым и свежим, его можно добавлять к фруктовым и овощным салатам.

      Помело содержит витамины: витамин С, витамины B1, B2, бета-каротин, кальций. А также он является хорошим источником биофлавоноидов - антиоксидантов.

      Диетолог рекомендует употреблять помело людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Или же можно употреблять как профилактику гриппа и ОРВИ. Помело содержит масла, которые являются природными фитонцидами.

      Чим корисне помело
      Чем полезное помело

      Однако стоит ограничить себя в употреблении этого экзотического фрукта, его можно не более 100 граммов ежедневно.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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