Диетолог опровергла миф о несовместимости помидоров с огурцами

На просторах Интернета написано немало материалов о том, что огурцы с помидорами нельзя сочетать, как и есть дыни с чем-то другим.

Об этом говорится в сообщении диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

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Существует информация, что от таких соединений можно даже умереть. Так в чем же кроется такая предосторожность?

Все потому, что огурцы содержат фермент аскорбиназа, который при нарезании продукта активируется и вступает в реакцию с витамином С, который есть в помидорах, дезактивируя часть аскорбиновой кислоты. Но это происходит недолго, поскольку после попадания в желудок фермент аскорбиназа разлагается до аминокислот. Именно поэтому нет угрозы для витамина C.



Можно ли соединять огурцы с помидорами

К тому же, аскорбиновая кислота содержится не только в помидорах, но и других овощах или фруктах. Однако витамин C не бывает один, а идет в паре с биофлавоноидами – пигментами, которые защищают витамин от разрушения и способствуют витаминной активности.

Аскорбиназы в огурцах очень мало, поэтому его действие блокируется при добавлении натуральной кислоты, например, лимонного сока или бальзамического уксуса.

Предостережением не соединять огурцы с помидорами является то, что последние содержат много клетчатки. Но разница в ее содержании незначительна, таким образом она не способна "блокировать" процесс переваривания.

Оксана Скиталинская отметила, что этот аргумент о разном содержании клетчатки используется и по отношению к дыням. Поэтому диетолог советует употреблять как помидоры с огурцами одновременно, так и сочетать дыни с другими продуктами.



Можно есть дыню с другими продуктами