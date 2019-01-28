Диетолог опровергла миф о растяжении желудка

Хотя бы раз в жизни человек слышал фразу "У меня растянут желудок...". Диетолог Альбина Комиссарова объясняет, что это миф. Аппетитом человека управляет мозг, он дает сигнал голода, который сокращает пустой желудок, и снижается концентрация питательных веществ в крови.

Именно поэтому чувство насыщения приходит немного позже – сперва наполняется желудок, а затем питательные вещества всасываются в кровь, пишет диетолог.

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Диетолог Альбина Комисарова “Желудок – мышечный орган и, конечно, имеет свойство растягиваться, когда в него поступает пища. Однако он имеет и свойство сокращаться до прежних размеров, когда пища эвакуируется! То есть, объем желудка стройного человека и того, кто страдает ожирением – одинаковый (если не выполнялась операцию по уменьшению желудка)”.

Но, к примеру, во время диеты человек чувствует, что желудок сократился и насыщается меньшим количеством еды. Это возникает из-за того, что чем меньше ест человек, тем больше увеличивается чувствительность к насыщению. То есть, организм привыкает к такому количеству пищи. Также это может возникать, когда человек съест больше привычного, рецепторы в желудке дадут сигнал о насыщении, после чего возникает ощущение переполненности. Тогда люди могут утверждать, что у них "сократился желудок".

Объем желудка стройного человека и человека с ожирением одинаковый

Как же сохранить чувство "маленького желудка?"

выбирайте небольшие порции; отдавайте предпочтение пище, которая хорошо насыщает: овощи, крупы (клетчатка), жирные сорта рыбы (семга), молочные продукты 2-5% (не обезжиренные); ешьте неспеша. Прием пищи должен составлять около 20-30 минут.

Диетолог назвала мифом то, что вода растягивает желудок и ее нельзя пить во время еды.

Врач Альбина Комисарова “Вода эвакуируется из желудка быстрее, чем еда. Ее употребление, наоборот, поможет быстрее достичь чувства насыщения путем растяжения стенок желудка”.

Растянуть желудок можно только приемом пищи, но после переваривания он сокращается. То есть, растянуть желудок можно лишь на короткий период, а не на всю жизнь.

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