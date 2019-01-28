Диетолог опровергла миф о растяжении желудка
Хотя бы раз в жизни человек слышал фразу "У меня растянут желудок...". Диетолог Альбина Комиссарова объясняет, что это миф. Аппетитом человека управляет мозг, он дает сигнал голода, который сокращает пустой желудок, и снижается концентрация питательных веществ в крови.
Именно поэтому чувство насыщения приходит немного позже – сперва наполняется желудок, а затем питательные вещества всасываются в кровь, пишет диетолог.
Читайте также: Как выбрать полезную кашу: советы диетолога
Но, к примеру, во время диеты человек чувствует, что желудок сократился и насыщается меньшим количеством еды. Это возникает из-за того, что чем меньше ест человек, тем больше увеличивается чувствительность к насыщению. То есть, организм привыкает к такому количеству пищи. Также это может возникать, когда человек съест больше привычного, рецепторы в желудке дадут сигнал о насыщении, после чего возникает ощущение переполненности. Тогда люди могут утверждать, что у них "сократился желудок".
Объем желудка стройного человека и человека с ожирением одинаковый
Как же сохранить чувство "маленького желудка?"
- выбирайте небольшие порции;
- отдавайте предпочтение пище, которая хорошо насыщает: овощи, крупы (клетчатка), жирные сорта рыбы (семга), молочные продукты 2-5% (не обезжиренные);
- ешьте неспеша. Прием пищи должен составлять около 20-30 минут.
Диетолог назвала мифом то, что вода растягивает желудок и ее нельзя пить во время еды.
Растянуть желудок можно только приемом пищи, но после переваривания он сокращается. То есть, растянуть желудок можно лишь на короткий период, а не на всю жизнь.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.