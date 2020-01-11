Диетолог поделилась полезным рецептом супа-пюре из чечевицы: какие преимущества блюда

Зима – самая подходящая пора для супов, согревающих и ароматных, постных и, наоборот, наваристых и, конечно же, супов-пюре.

Почему именно из чечевицы? Во-первых, из всех бобовых она является лидером по питательности и полезным свойствам. Всего в 200 граммах продукта содержится дневная норма железа и фолиевой кислоты.

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Во-вторых, вкусовые качества чечевицы, невероятно ароматной с тонкими восточными нотками.

В-третьих, чечевица богата растительным белком, который легко усваивается организмом, углеводы в составе продукта – сложные (гликемический индекс – от 25 до 40, в зависимости от сорта).

Чечевицу рекомендуется употреблять при сахарном диабете, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, при нарушениях обмена веществ. Также чечевица способствует укреплению общего иммунитета и нормальной работе пищеварительной системы.

Чечевица, как известно, бывает разных видов: зеленая, желтая, красная, черная, коричневая. Смело используйте ту, которую сможете купить в вашем магазине, без сомнения, все виды очень полезны и вкусны!

Ингредиенты:



чечевица – 250-300 г

вода – 2 л

морковь – 2 средних

лук репчатый – 1 шт.

специи (по щепотке) – куркума, перец черный молотый, кориандр молотый

лавровый лист – 1-2 шт.

соль – по вкусу

зелень (любая) и тыквенный семечки – для украшения.



Если собираетесь варить суп на мясном бульоне, то добавьте к перечисленным ингредиентам 500 грамм куриного филе.

Способ приготовления:

Чечевицу промойте, поставьте вариться в 2 литрах воды. Туда же, в холодную воду, порежьте морковь (на средние круглые или квадратные дольки, чтобы быстрее сварилась), лук кубиками, положите лавровый лист.

После того, как все закипит, снимите пену. Не забудьте посолить!

Готовность можно определить, попробовав чечевицу (она должна развариться), вода немного помутнеет. Морковь должна быть мягкая. Если варите и куриное филе, то за это время оно тоже должно свариться.

Слейте почти всю воду в отдельную емкость (НО не выливайте – она нам еще понадобится), выньте лавровый лист (и не забудьте вынуть куриное филе; его нужно будет порезать на мелкие кусочки, а после добавить уже в готовый суп-пюре).

Блендером измельчите все содержимое до однородности (минуты 3-5), добавляя бульон небольшими порциями. Что касается консистенции, она должна быть средней (не слишком жидкой и не слишком густой), хотя, конечно, это полностью дело ваших предпочтений. Вы можете сделать суп-пюре гуще, и тогда он послужит вам одновременно и первым, и вторым блюдом.

В готовый суп-пюре добавьте куркуму (она придаст приятный желтоватый оттенок), перец, кориандр. Поставьте на плиту и доведите до кипения (буквально 1 минуту). Готово!

Подавать суп можно, украсив любимой зеленью и тыквенными семечками. А детям я рекомендую добавить в суп немного нежирных сливок – так вкус станет нежным, обволакивающим.

Суп богат растительным белком и сложными углеводами (в составе супа нет картофеля, дабы суп оставался диетическим), усваивается легко и богат витаминами и минералами. Также суп-пюре из чечевицы показан диабетикам, спортсменам и детям! А какой он ароматный… пробуйте скорее, уверяю, вы влюбитесь в него сразу!

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