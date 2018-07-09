Диетолог раскрыла секрет долгожителей Японии
Диетолог Оксана Скиталинская опубликовала рецепт молодости жителей японского острова Окинава и Сардинии.
Об этом говорится на странице Оксаны Скиталинская в Facebook.
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Речь идет про "икигаи" или "план де вида", он означает иметь какую-то цель, ради которой хочется жить.
Также долгожители придерживаются правила "хара хвчи бу" – заполнять желудок на 80%, остальные 20% оставлять "для здоровья".
Они также много гуляют на свежем воздухе, едят простую пищу, не спешат, уважают старших, общаются с приятными сердцу людьми и поддерживают друзей в жизненных обстоятельствах.
Оксана Скиталинская привела утверждение британского ученого Обри де Грея, что сегодня люди доживают до 150 лет и более.
К слову, врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала полезные овощи, которые способны вывести токсины из организма и защитить мозг от старения.
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