Диетолог рассказала, как сократить количество "лишнего" сахара в рационе

Некоторые сладкие напитки могут содержать в себе дневную норму сахара для взрослого.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

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Она отметила, что половина всех сахаров поступает в наш организм вместе с напитками – газировкой, пакетированными соками, чаем и кофе. Диетолог отметила, что частое употребление таких напитков может вызвать появление лишнего веса и проблемы со здоровьем.

Взрослый рацион должен содержать не больше 50 граммов сахара, однако Всемирная организация здравоохранения советует сократить употребление сахара до 25 грамм (5 чайных ложек).

Чтобы сократить количество "лишнего" сахара в рационе, ограничьте употребление сладких газированных напитков. Вместо этого пейте воду с лимоном, яблоком и другими фруктами.

Диетолог отметила, что пакетированные магазинные соки нельзя считать полезными. Поэтому ограничьте или исключите их из рациона.

Особое внимание нужно уделять питанию ребенка. Фруктовые соки почти не содержат сахара, зато имеют большое количество клетчатки. В стакане восстановленного сока содержится 4-6 чайных ложек сахара. Такие напитки не могут утолить жажду, зато только усиливают аппетит.

Стакан магазинного сока содержит 20 граммов сахара, что составляет почти суточную норму употребления сахара для взрослого. Это является причиной развития ожирения, кариеса и сахарного диабета у детей.

Диетолог предостерегает, что даже если на этикетке написано "без сахара", в соке содержатся подсластители-сахарозаменители, вред которых очевиден.

Светлана Фус советует есть фрукты в натуральном виде. А взрослым нужно отказаться от сладкого чая и кофе.

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