Диетолог рассказала, почему холодец и бульон не помогут вылечить суставы

Такими заболеваниями суставов как артроз и артрит страдает чуть ли не половина людей. И многие из них, вместо того, чтобы пойти к врачу, начинают лечиться дома.

Об этом рассказала диетолог Албина Комиссарова, передает "Обозреватель".

"Запомните – ни холодец, ни бульон, ни куриные хрящи не восстановят ваш сустав просто потому, что коллаген из них переваривается и расщепляется, а не идет прямо в "больное место". Оставьте свиные уши в покое", – отметила медик.

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Врачи часто прописывают, кроме препаратов, низкопуринову диету – исключение алкоголя, колбасных изделий, мясных и рыбных бульонов, морепродуктов и субпродуктов.

7-10-дневное голодание (употребление только овощных соков и бульонов) с последующей вегетарианской диетой может облегчить боль в суставах.

Средиземноморская диета, богатая овощами и фруктами, зерновыми продуктами, оливковым маслом, а также уменьшение количества красного мяса также поможет уменьшить воспаление и улучшить качество жизни.

Также потребление омега-3 может облегчить боль в суставах и утреннюю скованность.

Что такое сустав?

Это подвижное соединение костей скелета, разделенных щелью. Это соединение позволяет костям совершать движения друг к другу с помощью мышц.

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