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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Диетолог рассказала, почему необходимо есть хлеб

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Диетолог рассказала, почему необходимо есть хлеб
Диетолог рассказала, почему необходимо есть хлеб / livingbreadhut.blogspot.com

Диетолог Светлана Фус убеждает, что отказываться от употребления хлеба не стоит, поскольку он содержит питательные вещества для организма человека.

Однако, по убеждению многих людей, хлеб с добавлением семян не является более полезным, говорится на странице диетолога в Facebook.

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Все потому, что компоненты, которые содержатся в семенах, очень чувствительны к высоким температурам, поэтому полезные свойства уменьшаются. Такой хлеб содержит большую энергетическую ценность.

Однако диетолог не советует отказываться от хлеба, поскольку он продлевает чувство сытости после еды, тем самым предупреждает лишние перекусы.

Этот продукт содержит полезные для здоровья веществами – клетчатка (некоторые сорта содержат до 5 г на 100 г изделия), витамины группы B, кальций и белок. Допустимая норма хлеба – около 100 граммов в течение дня.

via GIPHY

Поэтому диетолог советует обратить внимание на самочувствие человека после употребления хлеба. Если он не вызывает дискомфорта, не содержит примесей и произведен из цельного зерна, тогда его можно включить в рацион.

К слову, ученые в ходе исследования установили, что на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние хорошо влияет цинк и железо.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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