Диетолог рассказала, зачем худеть и какой будет результат для здоровья

Сброс лишних килограммов – не только красивая и стройная фигура, но и хорошее самочувствие и крепкое здоровье.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уменьшение лишней массы тела на 10 килограммов приводит к нескольким важным факторам, которые положительно влияют на общее самочувствие и состояние здоровья.

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В частности, после "-10" килограммов в организме произойдет снижение повышенного уровня сахара на целых 30-50%. Также состоится снижения высокого кровяного давления на 10-20 мм рт. ст.

А еще с потерей лишнего веса улучшатся параметры липидного профиля – в организме произойдет снижение общего холестерина на 10%, снижение уровня липопротеидных НЧ на 15% и снижение уровня триглицеридов (основной компонент клеточной мембраны) – на 30%.

Избавление от лишних килограммов подарит вам хорошее самочувствие и крепкое здоровье

Добавляем подробную инфографику – как измерить индекс массы тела.



Как измерить индекс массы тела

Что такое липопротеиды?

Это класс сложных белков, простетическая группа которых представлена липидом. Они выполняют функцию транспортировки жирорастворимых витаминов, гормонов и других биологически активных веществ.