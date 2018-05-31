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Диетолог рассказала, зачем худеть и какой будет результат для здоровья

86 Читати новину українською
Зачем худеть
Зачем худеть / uway.com.ua

Сброс лишних килограммов – не только красивая и стройная фигура, но и хорошее самочувствие и крепкое здоровье.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уменьшение лишней массы тела на 10 килограммов приводит к нескольким важным факторам, которые положительно влияют на общее самочувствие и состояние здоровья.

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В частности, после "-10" килограммов в организме произойдет снижение повышенного уровня сахара на целых 30-50%. Также состоится снижения высокого кровяного давления на 10-20 мм рт. ст.

А еще с потерей лишнего веса улучшатся параметры липидного профиля – в организме произойдет снижение общего холестерина на 10%, снижение уровня липопротеидных НЧ на 15% и снижение уровня триглицеридов (основной компонент клеточной мембраны) – на 30%.

Навіщо худнутиИзбавление от лишних килограммов подарит вам хорошее самочувствие и крепкое здоровье

 

Добавляем подробную инфографику – как измерить индекс массы тела.

Як виміряти індекс маси тіла
Как измерить индекс массы тела

 

Что такое липопротеиды?
Это класс сложных белков, простетическая группа которых представлена липидом. Они выполняют функцию транспортировки жирорастворимых витаминов, гормонов и других биологически активных веществ.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Медицина Здоровье Диеты
Источник: 24 Канал
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