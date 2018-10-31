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      Диетолог, тренер и няня: Меган Маркл заставила экс-супруга подписать "договор о беременности"

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      Меган Маркл с бывшим мужем
      Меган Маркл с бывшим мужем / Фото из открытых источников

      Стало известно больше неожиданных подробностей первого брака Меган Маркл с ее экс-мужем Тревосом Энгельсоном. Так, американка перед тем, как выйти замуж за мужчину, попросила его подписать от руки "договор о беременности".

      Об этом сообщает близкий друг экс-супругов, пишет издание Daily Mail.

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      "Договор заключается в том, что в случае беременности Маркл, Энгельсон должен был оплачивать супруге услуги диетолога, персонального тренера и няни, чтобы она могла оставаться в прекрасной физической форме", – сообщает инсайдер.

      По словам источника, Меган и экс-супруг планировали родить ребенка в ближайшее время.

      Меган знает, что склонна к полноте, и потому всегда тщательно следила за своим весом. Лишние килограммы сразу же отражаются на лице Маркл, поэтому она хотела убедиться, что после рождения малыша будет готова вскоре вернуться к съемкам в кино. Именно поэтому она потребовала от Тревора личного тренера и диетолога во время и после беременности,
      – отмечает друг из окружения экс-супругов.

      К слову, с Тревор с Меган Маркл начал встречаться еще в 2004 году, но официально они зарегистрировали свои отношения лишь через семь лет. В браке они прожили с 2011 по 2014 год, а причиной развода стали "непримиримые разногласия".

      Напомним, Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и принца Гарри и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

      Теги: LifeStyle Звездные мамы Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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