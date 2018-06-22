Диетолог указала на скрытую опасность от мороженого

Известный в Украине врач-диетолог Светлана Фус объяснила, какую угрозу может представлять любимый холодный десерт лета.

Об этом специалист рассказала в видеоблоге на своем Facebook.

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Диетолог отмечает, что в ни в коем случае не стоит заменять мороженым основные приемы пищи в течение дня.

Вы думаете: "Жарко, есть все равно не хочется, я лучше съем мороженого, попью воды, а обед или ужин пропущу!". Но тем самым вы обеспечиваете организму дефицит необходимых веществ и избыток ненужных рафинированных жиров и сахара,

– отмечает врач-диетолог.

Она предостерегает, что такая "летняя" диета будет давать не слишком приятные результаты и напомнит о себе не только лишним весом.



По словам Светланы Фус, следствием такого режима нездорового питания могут стать ломкие ногти, выпадение волос, кариес на зубах – и это "лайт" – версия того, как отблагодарит организм.



Эксперт советует не игнорировать здоровую полноценную пищу, а мороженым лакомиться в ограниченных количествах.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила с медицинской точки зрения, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.

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