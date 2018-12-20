Диетолог Усика: "Александр очень дисциплинированный, он будет успешным еще 7 лет"

Диетолог украинского боксера Александра Усика Александр Фока рассказал о форме чемпиона и о том, сколько тот еще сможет выступать на высоком уровне.

Отметим, что Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе всего за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью на их территории.

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Он мне сказал, что будет успешным еще 7 [лет]. Насколько долго у него будет гореть этот огонь к свершениям, знает только он. И насколько хватит терпения у его жены. Саня очень дисциплинированный человек. За четыре лагеря, в которых я бывал, он ни разу не нарушил режим. Он не говорил мне, что не хочет то, не хочет этого. Не думаю, что у него будут проблемы с мотивацией есть правильно,

– заявил Александр Фока в интервью Tribuna.com.

Напомним, что Александр Усик рассказал чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

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