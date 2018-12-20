21:25
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Диетолог Усика: "Александр очень дисциплинированный, он будет успешным еще 7 лет"

      29 Читати новину українською
      Александр Усик со своим диетологом (слева)
      Александр Усик со своим диетологом (слева) / Facebook

      Диетолог украинского боксера Александра Усика Александр Фока рассказал о форме чемпиона и о том, сколько тот еще сможет выступать на высоком уровне.

      Отметим, что Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе всего за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью на их территории.

      Читайте также: Британский аналитик: Я видел, как Усик справился с Владимиром Кличко

      Он мне сказал, что будет успешным еще 7 [лет]. Насколько долго у него будет гореть этот огонь к свершениям, знает только он. И насколько хватит терпения у его жены. Саня очень дисциплинированный человек. За четыре лагеря, в которых я бывал, он ни разу не нарушил режим. Он не говорил мне, что не хочет то, не хочет этого. Не думаю, что у него будут проблемы с мотивацией есть правильно,
      – заявил Александр Фока в интервью Tribuna.com.

      Напомним, что Александр Усик рассказал чем хотел бы заниматься после завершения спортивной карьеры.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      сегодня , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 47
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ
      сегодня , 20:03 Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ
      Ірина Шиба 15
      Самые громкие секс-скандалы 2018 года, о которых писали все СМИ
      сегодня , 20:02 Самые громкие секс-скандалы 2018 года, о которых писали все СМИ
      Євгенія Мазур 93
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Клозе уговорили остаться
       17 апреля 2014 , 16:57
      Самые лучшие и самые провальные варианты жребия для "Шахтера", "Динамо", "Днепра"
       12 декабря 2014 , 17:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук