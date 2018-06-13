Диетологи назвали болезни, которые возникают из-за резкого похудения

Врач гастроэнтеролог-диетолог Наталья Дынник убеждена, что резкое похудение может повлечь множество болезней.

Она отметила, что отказ от завтраков и соблюдение безжировая диет у молодежи с нормальным весом вызывает сгущение крови, говорится на сайте Минздрава.

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Результатом резкого похудения может быть желчнокаменная болезнь. Диетолог рекомендует людям, особенно пациентам с признаками ожирения, проконсультироваться с врачом.



Наталья Дынник отмечает, что безопасно избавляться от до 1 килограмма в неделю. Все потому, что резкое похудение может стать причиной не только эффекта быстрого вращения веса, но и цирроза печени. Потеря веса может увеличить риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы, нарушения менструального цикла, уменьшения мышечной массы, гормональных, электролитных и микроэлементных нарушений.



Если масса тела уменьшается на 10% за три месяца, то это может привести к развитию нутритивной недостаточности, требующей лекарственной коррекции.

К слову, мозг – один из важнейших человеческих органов, который отвечает за работу всего организма. Поэтому, чтобы он работал хорошо, нужно отказаться от нескольких вещей.

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