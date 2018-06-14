Диетологи назвали растение, которое предотвращает болезни сердца и лечит инфекции

Особенно полезным для здоровья будет крыжовник из-за высокого содержания в нем витамина С. Также это растение способно предотвратить болезни сердца.

Употребление свежего крыжовника или нанесения пасты на корни волос также улучшает рост и цвет волос, пишет Likar.Info.

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Это растение помогает уменьшить близорукость и катаракту из-за высокого содержания каротина.

Крыжовник лечит менструальные спазмы, поскольку в нем содержатся минералы и витамины.

Это растение обогащенное хромом, который может влиять на диабет. Это вещество усиливает действие бета-блокаторов, используемых для здоровья сердца, путем снижения в организме уровня плохого холестерина.

Порошок из индийского крыжовника усиливает сердечные мышцы и улучшает кровообращение. Хром может уменьшить вероятность развития атеросклероза или налета в сосудах и артериях, что в свою очередь снижает вероятность инсульта и сердечного приступа.

Из-за своих антибактериальных и вяжущих свойств, крыжовник защищает организм от инфекций и улучшает иммунную реакцию. Витамин С, содержащийся в растении, увеличивает количество белых кровяных клеток в организме, которые являются основной линией защиты иммунной системы.

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