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Диетологи назвали растение, которое уменьшает уровень сахара в крови

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Цикорий уменьшает уровень сахара
Цикорий уменьшает уровень сахара / pixabay.com

Корень цикория способен уменьшить уровень сахара в крови из-за высокого содержания инсулина.

Особенно ценным это растение является для диабетиков, пишет "Живи Активно".

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Полезно употреблять цикорий для тех, кто борется против лишнего веса и пытается держать тело в тонусе.

В цикорие содержатся цикорин, инулин, белки, жиры, пектин, витамины С, В1, Е, жир, эфирное масло, минеральные соли и большое количество микроэлементов.

Цикорий будет полезным для тех, у кого повышенное давление.

К слову, в Украине статистика в отношении людей, страдающих сахарным диабетом, довольно печальная –  это около 1,5 миллиона человек. И со слов медиков и экспертов, цифры серьезно занижены, а количество заболевших уже превысило 2 миллиона человек и продолжает стремительно расти ежегодно.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое –  читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Диабет Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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