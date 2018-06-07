Диетологи назвали растение, которое уменьшает уровень сахара в крови
Корень цикория способен уменьшить уровень сахара в крови из-за высокого содержания инсулина.
Особенно ценным это растение является для диабетиков, пишет "Живи Активно".
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Полезно употреблять цикорий для тех, кто борется против лишнего веса и пытается держать тело в тонусе.
В цикорие содержатся цикорин, инулин, белки, жиры, пектин, витамины С, В1, Е, жир, эфирное масло, минеральные соли и большое количество микроэлементов.
Цикорий будет полезным для тех, у кого повышенное давление.
К слову, в Украине статистика в отношении людей, страдающих сахарным диабетом, довольно печальная – это около 1,5 миллиона человек. И со слов медиков и экспертов, цифры серьезно занижены, а количество заболевших уже превысило 2 миллиона человек и продолжает стремительно расти ежегодно.
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