Диетологи назвали самые полезные для здоровья углеводы

По словам специалистов, есть такие продукты, которые непременно должны быть в пищевом рационе. В частности, это касается полезных углеводов.

Правильные углеводы – одна из важнейших составляющих здорового питания, пишет Zdorovia.

Если в рационе не хватит углеводов, это замедлит метаболизм и поспособствует накоплению жира в организме. Поэтому если вы настроились худеть – отказ от углеводов не лучшая идея.

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Паста из твердых сортов пшеницы обеспечит долгое ощущение сытости. При потреблении не добавляйте к ней жирные соусы, чтобы не испортить всю пользу.

От картофеля можно получить только пользу – его следует запекать или варить.

В кукурузе содержатся витамины, которые хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Но лучше есть кукурузу на кочане, ведь консервированный продукт содержит много сахара.

В грибах всего 50 калорий на 100 граммов готового продукта, но сытость они сохраняют надолго.

Спаржевая фасоль довольно низкокалорийная – 12 калорий в 100 граммах. Она богата калием, а он важен для работы сердца и кишечника.

Что такое углеводы?

Это органические вещества, состоящие преимущественно из молекул углерода, кислорода и водорода. Их основу составляет углеродная цепочка. Углеводами являются глюкоза, крахмал, гликоген и др. Углеводы – одни из ключевых веществ для организма человека, без которых полноценное существование просто невозможно.

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