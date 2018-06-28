Диетологи назвали топ-10 антицеллюлитных продуктов

Чтобы получить идеальную фигуру, стоит внимательно следить за тем, что вы едите. По словам диетологов, первенство в рационе остается за белками, без которых не получится получить красивое тело.

Специалисты особо акцентируют внимание на белках, которые входят в состав яиц и молочных продуктов, передает Сosmo.

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Также полезными будут белки из мяса птицы и животных, рыбы и сои. Следующие в списке бобовые и орехи. А вот сложнее всего организм усваивает белок из круп, но и он является очень полезным.

Отметим, лучше всего белок усваивается после нагрева или термической обработки. Суточная норма белка для женщины составляет 82-92 грамма в сутки.

Топ-10 антицеллюлитных продуктов с наибольшим содержанием белка (на 100 г продукта):

Мясо птицы – от 17 до 22 г

Мясо – от 15 до 20 г

Рыба – от 14 до 20 г

Морепродукты – от 15 до 18 г

Яйца – 12 г

Твердый сыр – от 25 до 27 г

Сыр – от 14 до 18 г

Бобовые – от 20 до 25 г

Крупы – от 8 до 12 г

Орехи – от 15 до 30 г

Что такое целлюлит?

Целлюлит или "синдром апельсиновой корки" – это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, которые приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы.

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