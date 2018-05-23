Диетологи назвали зелень, которая является чрезвычайно полезной

Такая доступная и дешевая зелень как петрушка укрепляет иммунитет, снимает отечность, разглаживает кожу.

Существует много разновидностей петрушки, и вид этой зелени приносит организму только пользу, передает "Страна здоровья".

Употреблять петрушку чрезвычайно полезно, так как она улучшает работу щитовидной железы и способствует налаживанию производства гормонов.

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Также эта зелень имеет немалое содержание витамина С, кстати, больше, чем в лимоне. А это положительно влияет на укрепление иммунитета.

Петрушка поддерживает работу надпочечников, а благодаря содержанию антиоксидантов борется со свободными радикалами и препятствует развитию онкозаболеваний.

Специалисты отмечают – маски из петрушки осветляют и разглаживают кожу. Сочетание зелени с лимонным соком снимает отечность, а отвар из петрушки поможет устранить перхоть. Также петрушка помогает устранить симптомы похмелья и освежает дыхание.