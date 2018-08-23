Диетологи объяснили, кому нельзя есть баклажаны

Баклажаны содержат большое количество питательных витаминов. Однако для некоторых этот овощ принесет пользу, а вот некоторым следует отказаться от потребления баклажана.

В овоще содержится калий, бор, кальций, магний, а также витамины A, B1, B2, B6, B9, C, E, K, PP. Следует обращать внимание на способ приготовления баклажанов, пишет 24apteka.

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Диетологи рекомендуют запекать или отваривать баклажаны, вредно для здоровья и фигуры употреблять жареные овощи.

Не стоит жарить баклажаны, лучше отваривайте или запекайте

В баклажанах содержатся волокна, которые трудно перевариваются, а также клетчатка. Поэтому диетологи не советуют есть баклажаны тем людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язву желудка, панкреатит, колит или диарею.

Не стоит увлекаться баклажанами тем, кто страдает сахарным диабетом. Все потому, что эти овощи не содержат углеводов и калорий, а потому могут привести к гипогликемии (снижению уровня глюкозы в крови ниже 3,2-2 ммоль / л).

Если у вас есть проблемы с почками, то вам нужно отказаться от употребления баклажанов. Все из-за большого содержания оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты). Которые могут обострить хронические заболевания.

Кому не стоит употреблять баклажаны

Откажитесь от покупки баклажанов, если окраска плодов стало серо-зеленого или бурого цвета. Перезрелые плоды могут содержать токсины, а, следовательно, привести к отравлению организма.

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