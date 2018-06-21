17:26
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

8726 Читати новину українською
Дифтерия в Украине 2018
Дифтерия в Украине 2018 / 24 Канал

После вспышки кори Украина стоит на пороге еще одной опасной инфекционной болезни – дифтерии. По словам известного врача Евгения Комаровского, эта инфекция опаснее от кори, ведь смертность от дифтерии составляет 50%. О симптомах дифтерии, а также ее профилактике и лечении читайте далее.

 

Дифтерия – острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Пути заражения

Микроб дифтерийная палочка является возбудителем дифтерии. Чаще всего дифтерия распространяется при чихании, кашле или дыхании, заразиться ею можно также через посуду, игрушки, канцелярские товары, и другие вещи, которых касался носитель.

Читайте также: В Украине зарегистрировали второй случай дифтерии

Бывают случаи, когда возбудитель дифтерии проникает в организм через слизистую глаза, кожу, раны или слизистые оболочки половых органов.

Кстати, носителями дифтерийной палочки могут быть люди, которые не имеют симптомов заболевания, но в носоглотке в них живут, размножаются и выделяются с кашлем и чиханием опасные микроорганизмы.

Разновидности дифтерии

Учитывая места поражения дифтерийной инфекцией, выделяют такие формы заболевания:

  1. Дифтерия ротоглотки (миндалин)
  2. Дифтерия дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов)
  3. Дифтерия носа
  4. Дифтерия глаз
  5. Дифтерия половых органов
  6. Дифтерия кожи

Три последние формы встречаются крайне редко. А вот самой распространенной является форма дифтерии миндалин.

Дифтерія в Украні
Дифтерия имеет несколько форм, самая распространенная: дифрерия миндалин

Симптомы

Первые симптомы дифтерии могут напоминать обычную ангину: боль в горле, общее ухудшение самочувствия, повышение температуры и т.д. При этом при дифтерии на миндалинах или других пораженных инфекцией органах появляется серо-белый налет. Когда больной удаляет этот налет, то рана начинает кровоточить, а через некоторое время налет снова проступает.

Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

Также при дифтерии появляется специфический сладковатый запах изо рта. Через некоторое время пораженное место может отекать.

Дифтерія в Україні
Одним из симптомов дифтерии является набухшие горло

Особенно опасно этот симптом протекает у детей. Тогда может возникнуть удушье, это может привести даже к смерти.

Читайте также: Корь в Украине 2018: когда делают прививки от кори — главные правила

Опасна не только сама дифтерия, но и осложнения, которые она может вызвать. В частности, пережитая болезнь может привести к поражению центральной нервной системы (паралич дыхательных мышц: шеи, голосовых связок и гортани) и миокардит. Вследствие паралича дыхания человек может умереть.

Лечение

Больных даже с подозрением дифтерии сразу же госпитализируют в инфекционный стационар. Основным методом лечения является введение пациенту антитоксической противодифтерийной сыворотки. Правда, перед этим больной проходит тесты на чувствительность к компонентам препарата.

Параллельно с этим медики проводят дезинтоксикационную терапию, больному также вводят курс антибактериальных препаратов, в частности антибиотиков. Кроме того, в этот период пациенту надо употреблять как можно больше жидкости.

Читайте также: Вакцины в Украине: что гарантирует государство

Профилактика и прививки

Самым эффективным методом профилактики является прививка. Правда, вакцина не дает 100% гарантии уберечь человека от поражения, однако у больного с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме или симптомы могут вовсе не проявляться. Во втором случае человек является только носителем.

Дифтерія в Україні
Лучшей профилактикой от дифтерии является прививка

Сейчас в Украине возникла серьезная проблема из-за обилия невакцинированных граждан. В этом случае рискуют подцепить болезнь и взрослые, которые переносят дифтерию значительно тяжелее.

Если не привит никто, то с вирусом люди встречаются в детстве. Когда привита половина, то шансы встретиться с вирусом в детстве уменьшаются, и вирус поражает взрослых. А взрослые болеют гораздо тяжелее детей. И взрослые начинают умирать,
— сказал доктор Комаровский.

Еще одним средством профилактики является собственная гигиена — надо часто мыть руки, протирать предметы, которые мог касаться потенциально больной человек, часто проветривать помещения, особенно если там находится большое количество людей. И, конечно, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачам — чем быстрее диагностируют дифтерию и начнут лечение, тем меньше вреда она нанесет организму.

Читайте также: Комаровский о культе вакцинации

Автор: Ирина Полицкая
Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Публикации Лечение Статьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 417
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8726
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сегодня, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 76
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сегодня, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 899
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 13:30 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 369
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук