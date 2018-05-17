21:39
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

DIGMA Plane 7565N 3G – защищенный планшет со встроенным Power bank: характеристики и цена

28 Читати новину українською
DIGMA представила планшет со встроенным Power bank
DIGMA представила планшет со встроенным Power bank / Фото из открытых источников

Гонконгская компания Nippon Klick Corporation представила планшет под торговой маркой DIGMA, который получил название Plane 7565N 3G. Главной особенностью новинки является встроенный Power bank, а также гаджет имеет надежный и стильный корпус.

Дизайн та особливості DIGMA Plane 7565N 3G

Планшет DIGMA Plane 7565N 3G имеет яркий 7-дюймовый IPS экран с разрешением 1024 × 600 точек.

Читайте также: Разработчики представили новую операционную систему, которая может "убить" Android и iOS

Он оснащен процессором Spreadtrum SC7731G и 16 Гбайтами встроенной памяти, которую можно расширить картой MicroSD емкостью до 64 Гбайта через дополнительный слот. Поставляется новинка с предварительно установленной операционной системой Android 7.0, которая обеспечивает стабильную работу планшета.

DIGMA Plane 7565N 3G
DIGMA Plane 7565N 3G имеет встроенный Power bank и защищенный корпус

Устройство оснащено мощным аккумулятором до 4100 миллиампер часов, который позволяет значительно продлить автономное время работы планшета. А встроенный Power Bank с полноразмерным USB-портом подзарядит любые гаджеты пользователя в поездке.

DIGMA Plane 7565N 3G
Удобный защищенный планшет DIGMA Plane 7565N 3G

Новинка ориентирована на тех, кто планирует пользоваться планшетом как дома, так и на отдыхе.

Читайте также: Выглядит эффектно: Microsoft показал 50,5-дюймовый экран

Технические характеристики DIGMA Plane 7565N 3G:

  1. Диагональ экрана: 7 дюймов (17,78 см)
  2. Разрешение: 1024 × 600 точек
  3. Тип экрана: IPS
  4. Сенсорный экран Multitouch: Так
  5. Процессор: Mediatek sc7731c 1.3ГГц
  6. Объем оперативной памяти: 1024 МБ
  7. Объем встроенной памяти: 16 ГБ
  8. Поддержка карт памяти microSD: Так
  9. Максимальный объем карт памяти: 64 ГБ
  10. Операционная система: Android 7.0 Nougat
  11. Основная камера: 2 Мп
  12. Фронтальная камера: 0.3 Мп
  13. Поддержка технологии Bluetooth: Так
  14. Версия Bluetooth: 4.0
  15. Поддержка технологии Wi-Fi: Так
  16. Стандарт Wi-Fi: 802.11 b / g / n
  17. Поддержка технологии 3G: Так
  18. Встроенный модуль GPS: Так
  19. Разъём micro USB: Так
  20. Ёмкость аккумулятора: 4100 міліампер годин
  21. Цвет: чёрный

Цена и дата релиза DIGMA Plane 7565N 3G

Стоит отметить, что планшет уже поступил в продажу и его цена составляет всего 80 долларов (около 2100 гривен).

Теги: Техно Гаджеты Китай планшеты Цены
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук