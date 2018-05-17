DIGMA Plane 7565N 3G – защищенный планшет со встроенным Power bank: характеристики и цена

Гонконгская компания Nippon Klick Corporation представила планшет под торговой маркой DIGMA, который получил название Plane 7565N 3G. Главной особенностью новинки является встроенный Power bank, а также гаджет имеет надежный и стильный корпус.

Дизайн та особливості DIGMA Plane 7565N 3G

Планшет DIGMA Plane 7565N 3G имеет яркий 7-дюймовый IPS экран с разрешением 1024 × 600 точек.

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Он оснащен процессором Spreadtrum SC7731G и 16 Гбайтами встроенной памяти, которую можно расширить картой MicroSD емкостью до 64 Гбайта через дополнительный слот. Поставляется новинка с предварительно установленной операционной системой Android 7.0, которая обеспечивает стабильную работу планшета.



DIGMA Plane 7565N 3G имеет встроенный Power bank и защищенный корпус

Устройство оснащено мощным аккумулятором до 4100 миллиампер часов, который позволяет значительно продлить автономное время работы планшета. А встроенный Power Bank с полноразмерным USB-портом подзарядит любые гаджеты пользователя в поездке.



Удобный защищенный планшет DIGMA Plane 7565N 3G

Новинка ориентирована на тех, кто планирует пользоваться планшетом как дома, так и на отдыхе.

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Технические характеристики DIGMA Plane 7565N 3G:

Диагональ экрана: 7 дюймов (17,78 см) Разрешение: 1024 × 600 точек Тип экрана: IPS Сенсорный экран Multitouch: Так Процессор: Mediatek sc7731c 1.3ГГц Объем оперативной памяти: 1024 МБ Объем встроенной памяти: 16 ГБ Поддержка карт памяти microSD: Так Максимальный объем карт памяти: 64 ГБ Операционная система: Android 7.0 Nougat Основная камера: 2 Мп Фронтальная камера: 0.3 Мп Поддержка технологии Bluetooth: Так Версия Bluetooth: 4.0 Поддержка технологии Wi-Fi: Так Стандарт Wi-Fi: 802.11 b / g / n Поддержка технологии 3G: Так Встроенный модуль GPS: Так Разъём micro USB: Так Ёмкость аккумулятора: 4100 міліампер годин Цвет: чёрный

Цена и дата релиза DIGMA Plane 7565N 3G

Стоит отметить, что планшет уже поступил в продажу и его цена составляет всего 80 долларов (около 2100 гривен).