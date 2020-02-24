Приложение "Дия": какие проблемы нашли украинцы и что отвечают разработчики

Нет фото, не отображаются документы или моего банка нет в перечне. С такими проблемами столкнулись пользователи приложения "Дия" и поставили ему 3 звезды из 5 возможных. Мы проанализировали самые распространенные проблемы пользователей и нашли на них ответы у разработчиков.

В Украине 9,5 миллионов водителей. Только 2,5 миллиона (то есть 26%) могут воспользоваться приложением без проблем. Еще 3 миллионам придется проходить дополнительную онлайн-верификацию. Другим нужно обращаться в МВД лично. Все потому, что в Украине только последние 7 лет оцифровывали документы. Поэтому с проблемой преимущественно столкнулись те, кто выработал документы до 2013 года.

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Приложение заработало 6 февраля. Его уже загрузили более полутора миллионов украинцев, что подняло его на первое место в Play Market (Украина) и App Store (Украина). Сейчас пользователи оценили приложение в 3/5 баллов.

Почему я должен регистрироваться через банк?



Авторизация через BankID / Дия

Если человек не сотрудничает ни с одним банком в Украине, он не сможет авторизоваться в этом приложении. И в дальнейшем не сможет пользоваться услугами, которые предлагает государство в смартфоне. Как так?

– комментирует Екатерина Бочкарева в Play Market.

Вы можете авторизироваться через любой из 12-ти банков, которые поддерживают BankID. Авторизация через банк нужна, чтобы именно вы увидели свои документы, а не кто-то другой. Банк – это самый надежный способ идентифицировать лицо, отвечают разработчики приложения.

Сейчас в приложении могут авторизоваться только клиенты одного из 12 банков: Альянс-банк, Банк Форвард, Южный, ПУМБ, Monobank, Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, Банк Восток, Идея Банк и А-Банк. Эти банки присоединились к системе BankID. Это специальная система, которая обеспечивает удаленную идентификацию человека.

Я клиент Приватбанка, но не могу авторизоваться



Авторизация в Дии через Приват24 / Дия

Не вижу в списке банков для регистрации ПриватБанк. Хотя в отзывах пишут, что заходят через эту авторизацию. Это глюк?

– спрашивает Виктория Решетиловская в Play Market.

Если в приложении вы не видите в списке на авторизацию Приватбанк, установите, пожалуйста, приложение Приват24 на свой телефон и увидите его в списке. Также необходимо обновить данное приложение банка до последней версии, рассказывают в "Дии".

Почему мои права отображаются без фото?

В моем удостоверении отсутствует фотография и мне предлагают записаться в электронную очередь, чтобы изменить удостоверение вместо того, чтобы просто загрузить фото,

– комментирует Наталья Кенсицкая в Play Market.

Если есть ID-карта или биометрический загранпаспорт, то можно пройти верификацию документов в кабинете водителя https://e-driver.hsc.gov.ua/. Но это при условии, что в записях транспортного реестра нет ошибки в вашем идентификационном номере. Тогда фотография подтянется оттуда. Если нет, то придется записываться в электронную очередь и идти в МВД изготавливать водительское удостоверение нового образца, объясняют разработчики.

Некоторые пользователи также заметили, что их водительские удостоверения подтянулись с фотографией другого человека. В таком случае нужно перейти в электронный кабинет водителя и верифицировать свое удостоверение (то есть просканировать его с обеих сторон). В комментарии укажите вашу проблему. Эту информацию проверяют люди, а потому не ожидайте мгновенный результат. Если прошло много времени после верификации, то попробуйте удалить и установить приложение еще раз, советуют разработчики.

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Почему в приложении нет моих документов?

За три дня не подтянуло никаких документов. Дважды переустанавливал приложение, но безрезультатно,

– комментирует Илья Волков в Play Market.

Мы запустили два дополнительных онлайн-сервиса – это верификация водительского удостоверения и верификация техпаспорта. Эти сервисы позволяют сфотографировать две стороны водительского удостоверения или техпаспорта и загрузить их в кабинет водителя. Работники "Дии" проверяют и, если все хорошо, то документы появятся в "Дии". Если нет, то нужно записаться в электронную очередь и идти в сервисный центр лично, рассказывают разработчики.

Электронный реестр создали только в 2013 году, поэтому многие документы могут быть неоцифрованы. Водительские удостоверения начали оцифровывать в 2014 году, но это не значит, что всем, кто имеет более старое удостоверение, надо изготавливать новые. Государство синхронизировало демографические и транспортные реестры, поэтому данных может хватить, а если не хватает фото, то его можно подтянуть онлайн с биометрического загранпаспорта. Но это не со всеми работает. Документы также могли не подтянуться из-за изменения личных данных.

"Приложение не может быть установлено на этом устройстве". Что делать?

"Приложение не может быть установлено на этом устройстве". У меня обычный китайский смартфон на новом Андроиде. Будем ждать исправлений,

– комментирует Владимир Шевченко в Play Market.

Скорее всего, на телефоне установлены root-права. Их нужно выключить и тогда удастся авторизоваться. Если нет, то напишите нам в службу поддержки – https://chat.diia.gov.ua/, отвечают в "Дии".

Можно загрузить техпаспорт автомобиля, которым я пользуюсь, но не являюсь собственником?



Вопрос о техпаспорте / Дия

Пользуюсь автомобилем мужа, и это приложение, к сожалению, заставляет носить с собой в таких случаях пластиковый документ. Это недостаток приложения,

– написала Татьяна Близнюкова в комментарии в Play Market.

Цифровой документ отображается лишь у владельцев авто. Все остальные водители должны пользоваться пластиковым оригиналом документа. Вы не сможете "добавить пользователя" или "поделиться документом". Сейчас также нет возможности добавить техпаспорт по доверенности.

Почему "техпаспорт" и "права"Украинцы в комментариях заметили, что разработчики и люди, которые продвигают приложение "Дия" используют неправильные слова, то есть "техпаспорт" вместо "свидетельство о регистрации транспортного средства" и "права" вместо "водительское удостоверение", которые на самом деле имеют другое значение. На это в "Дии" ответили так: "Мы понимаем разницу, но стараемся общаться простым и понятным языком, не предпринимая канцеляризмов".

Преимущества приложения "Дия"



Где использовать цифровое удостоверение / Дия

Несмотря на то, что приложение вызвало много недовольства среди украинцев, чьи данные не были заблаговременно оцифрованы, для всех остальных он открывает широкие возможности. Украина – 10 страна в мире, которая предлагает своим гражданам использовать электронные удостоверения водителя вместо пластиковых. Цифровое водительское удостоверение теперь можно показать не только представителю полиции, но и проводнику в поезде или работнику почты, чтобы удостоверить личность.

К теме: Все государственные услуги должны оцифровать за три года

До конца февраля в приложении появится ID-карта. В "Дии" уже ищут бета-тестировщиков для тестирования услуг для ФЛП. Совсем скоро планируют запуск студенческого и автогражданки. За три года планируется оцифровать все государственные услуги.

Скачать приложение можно в Google Play и Apple Store.