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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Диковинные шляпки на конных скачках Royal Ascot: фото

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Шляпки на конных скачках Royal Ascot
Шляпки на конных скачках Royal Ascot / 24 Канал

В Великобритании стартовали ежегодные конные скачки в Аскоте, которые проходят 5 дней – с 19 по 23 июня.

По традиции, в каждый из пяти дней дамы должны представить новую шляпку, и самую экстравагантную из них – в четверг. При этом диаметр головного убора должен быть не меньше 10 сантиметров.

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А мужчины должны надеть классический костюм, состоящий из фрака, жилета, галстука, а также шляпы или цилиндра, снимать которые нельзя по правилам дресс-кода.

Предлагаем посмотреть самые интересные шляпки на Royal Ascot.


Королева Елизавета ІІ


Герцогиня Сассекская Меган Маркл


Принцесса Беатрис


Герцогиня Корнуольская Камилла

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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