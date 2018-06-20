Диковинные шляпки на конных скачках Royal Ascot: фото
В Великобритании стартовали ежегодные конные скачки в Аскоте, которые проходят 5 дней – с 19 по 23 июня.
По традиции, в каждый из пяти дней дамы должны представить новую шляпку, и самую экстравагантную из них – в четверг. При этом диаметр головного убора должен быть не меньше 10 сантиметров.
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А мужчины должны надеть классический костюм, состоящий из фрака, жилета, галстука, а также шляпы или цилиндра, снимать которые нельзя по правилам дресс-кода.
Предлагаем посмотреть самые интересные шляпки на Royal Ascot.
Королева Елизавета ІІ
Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Принцесса Беатрис
Герцогиня Корнуольская Камилла
Источник: 24 Канал
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