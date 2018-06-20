Диковинные шляпки на конных скачках Royal Ascot: фото

В Великобритании стартовали ежегодные конные скачки в Аскоте, которые проходят 5 дней – с 19 по 23 июня.

По традиции, в каждый из пяти дней дамы должны представить новую шляпку, и самую экстравагантную из них – в четверг. При этом диаметр головного убора должен быть не меньше 10 сантиметров.

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А мужчины должны надеть классический костюм, состоящий из фрака, жилета, галстука, а также шляпы или цилиндра, снимать которые нельзя по правилам дресс-кода.

Предлагаем посмотреть самые интересные шляпки на Royal Ascot.



Королева Елизавета ІІ



Герцогиня Сассекская Меган Маркл



Принцесса Беатрис



Герцогиня Корнуольская Камилла