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Диктатор Ким Чен Ын назвал условия, при которых состоится ядерное разоружение

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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын / Фото из свободных источников

КНДР проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут нужные для этого условия. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Сообщает Украинская правда со ссылкой на местные издания.

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"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", – подчеркнул Ким Чен Ын.

Также он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын Китай Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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