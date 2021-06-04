Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповів, що зараз складно сказати, який з цих 2 режимів впаде раніше. Втім, на думку журналіста, якщо в Росії зміниться президент, а система ні, то Лукашенко може ще певний час втриматися на посаді.
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Історія Росії циклічна
За словами Казанського, історія російської держави є достатньо циклічною, адже там були періоди застою, тоталітаризму та навіть демократії. Однак зараз російський режим перебуває на етапі певної "заморозки".
Казанський також зауважив, що, як правило, зі зміною диктатора зникає і його режим.
Взагалі, такі диктатури довго не існують. Вони можуть тривати й 20 років, але за історичними мірками це не так багато,
– наголосив журналіст.
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Казанський розповів про режими Путіна та Лукашенка: дивіться відео
Зустріч Путіна та Лукашенка: коротко
- Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися 28 травня у Сочі. Перемовини президентів тривали близько 5 годин.
- Лукашенко поскаржився Путіну на авіаційну блокаду, до якої вдалася низка країн через затримання Романа Протасевича. Він також привіз на зустріч документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair.
- Після зустрічі президентів Росія виділила Білорусі другий транш державного кредиту у розмірі 500 мільйонів доларів.