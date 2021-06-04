Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповів, що зараз складно сказати, який з цих 2 режимів впаде раніше. Втім, на думку журналіста, якщо в Росії зміниться президент, а система ні, то Лукашенко може ще певний час втриматися на посаді.

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Історія Росії циклічна

За словами Казанського, історія російської держави є достатньо циклічною, адже там були періоди застою, тоталітаризму та навіть демократії. Однак зараз російський режим перебуває на етапі певної "заморозки".

Казанський також зауважив, що, як правило, зі зміною диктатора зникає і його режим.

Взагалі, такі диктатури довго не існують. Вони можуть тривати й 20 років, але за історичними мірками це не так багато,

– наголосив журналіст.

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