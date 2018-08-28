Динамо – Аякс: составы команд на матч Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" и амстердамский "Аякс" определились с составами на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич внес ряд изменений. Вместо травмированного Беседина со старта выйдет Супряга. И центре защиты будет действовать пара Барда и Кадар. Кроме того, Гармаш остался в запасе.
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Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Вербичи, Супряга
Запасные: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин
Аякс: Онана, Мазрави, где Лигт, Блинд, Вебер, ван де Беек, Шёне, де Йонг, Зиеш, Хунтелаар, Тадич
Запасные: Лампру, Кристенсен, Нерес, Ейтинг, Лабьяд, де Вит, Баккер
Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом" состоится в Киеве во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 22:00.
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