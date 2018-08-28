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Динамо – Аякс: видео моментов матча Лиги чемпионов

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Динамо – Аякс видео голов матча Лиги чемпионов 28 августа
Динамо – Аякс видео голов матча Лиги чемпионов 28 августа / ФК "Динамо"

В матче "Динамо" против "Аякса" в первом тайме команды голов не забивали. Несмотря на то, что "Динамо" надо было отмечаться минимум дважды. И ближе к забитому голу были именно гости.

На 13-й минуте матча в ворота "Динамо" был назначен пенальти за фол Кендзьоры. Выполнять пенальти пошел Тадич. Однако с отметки он попал в штангу (Бойко бросился в другую сторону от мяча), а после добивания в касание пробил выше ворот.

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В целом "Аякс" создал 28 моментов (6 ударов в створ ворот). Кроме удара в штангу с пенальти, мяч еще раз попал в перекладину после удара со штрафного. На что "Динамо" за весь матч ответило моментом Цыганкова и Вербичас в самом начале.

Видеообзор матча Динамо – Аякс

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Теги: Футбол Динамо Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
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