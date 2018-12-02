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      Динамо – Черноморец: смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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      Динамо – Черноморец смотреть онлайн
      Динамо – Черноморец смотреть онлайн / ФК "Динамо"

      В понедельник, 3 декабря, киевское "Динамо" сыграет домашний матч с одесским "Черноморцем". Кроме просмотра матча на стадионе, игра будет доступна для просмотра как по телевидению, так и онлайн.

      Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Черноморец". Начало трансляции в 18:25, игра начнется в 18:30.

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      Игру "Динамо" – "Черноморец" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.

      Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Черноморец" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 18:00. В студии будет работать комментатор и эксперт.

      Видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец"

       

      Напомним, матч "Динамо" – "Черноморец" состоится в понедельник, 3 декабря. Начало встречи в 18:30.

      Теги: Футбол ФК Черноморец УПЛ Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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