Динамо – Черноморец: смотреть онлайн матч чемпионата Украины
В понедельник, 3 декабря, киевское "Динамо" сыграет домашний матч с одесским "Черноморцем". Кроме просмотра матча на стадионе, игра будет доступна для просмотра как по телевидению, так и онлайн.
Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Черноморец". Начало трансляции в 18:25, игра начнется в 18:30.
Читайте также: Динамо – Черноморец: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
Игру "Динамо" – "Черноморец" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.
Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Черноморец" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 18:00. В студии будет работать комментатор и эксперт.
Видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец"
Напомним, матч "Динамо" – "Черноморец" состоится в понедельник, 3 декабря. Начало встречи в 18:30.
Выбор редакции
-
Главные новости 2 декабря: украинцев задержали в Грузии и повреждена Триумфальная аркасегодня , 22:29
-
"Чувствую себя ничтожеством": сестра Сенцова о бюрократическом аду с миграционной службойсегодня , 21:04
-
США заявляют о новой ракетной угрозе: Иран не намерен останавливать испытаниясегодня , 19:57