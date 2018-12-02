Динамо – Черноморец: смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В понедельник, 3 декабря, киевское "Динамо" сыграет домашний матч с одесским "Черноморцем". Кроме просмотра матча на стадионе, игра будет доступна для просмотра как по телевидению, так и онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Черноморец". Начало трансляции в 18:25, игра начнется в 18:30.

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Игру "Динамо" – "Черноморец" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.

Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Черноморец" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 18:00. В студии будет работать комментатор и эксперт.

Видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец"