"Динамо" – "Яблонец": Бущан выйдет в старте, Соболь начнет матч на скамейке запасных

Киевское "Динамо" и чешский "Яблонец" определились со стартовыми составами на матч 6-го тура Лиги Европы.

Хотя "бело-синие" вышли из группы в 1/16 финала, Александр Хацкевич все равно выставил основной состав.

Читайте также: Морозюк заявил, что "Динамо" выйдет на игру с "Яблонцем" со спортивной злостью из-за слов тренера

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Беседин

Запасные: Бойко, Дуэлунд, Циташвили, Алибеков, Андриевский, Морозюк, Шабанов.

Яблонец: Грубы, Говорка, Хюбшман (К), Ганоусек, Кратохвил, Травник, Лишка, Долежал, Храмоста, Йович, Голеш

Запасные: Гануш, Акоста, Масопуст, Икауниекс, Соболь, Янкович, Бречка.

Напомним, что матч "Динамо" – "Яблонец" на "Олимпийском" начнется в 19:55. Вход на стадион открыли за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.