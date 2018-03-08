Динамо сумело вырвать невообразимую ничью в матче против Лацио в Риме

Киевское "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы на выезде встречалось с "Лацио" вечером 8 марта. Игра проходила на "Стадио Олимпико" в Риме. В течение поединка каждая из команд забила по два гола, поэтому в итоге боевая ничья – 2:2.

Хотя и первый тайм завершился "сухими" 0:0, однако по его ходу значительной инициативой владели хозяева поля. В частности, римляне сумели создать не менее 3-4 хороших момента – особенно опасными были выпады с участием Андерсона и Басты, но им не хватило точности. Киевляне в основном действовали от обороны и только под конец начали отвечать своими атаками.

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В первом тайме на поле была одна команда – "Лацио"

Во второй 45-минутке украинская команда существенно прибавила и через несколько минут после свистка сумела поразить весь Рим, тем более она сделала это весьма изысканно. На 52 минуте в непревзойденном стиле (пятой) отличилась молодая надежда всего украинского футбола – Виктор Цыганков, а ассистировала ему еще одна восходящая звезда – Артем Беседин.



Цыганков вывел "Динамо" вперед в начале второго тайма в Риме – 1:0

Правда, радовалось "Динамо" совсем недолго, поскольку уже через 2 минуты сверхзабивная сила "орлов" Чиро Иммобиле восстановил паритет после сверхтонкого паса в разрез от Андерсона. А на 62 минуте "Лацио" вообще вышло вперед – Милинкович-Савич увидел Андерсона, а тот уже фактически один на один выходил с Бойко и в итоге не ошибся.



Андерсон фактически расстреливал кипера киевлян Бойко – 2:1

Однако "бело-синие" все же не стушевались и сумели вырвать такую нужную для них ничью, снова забив изрядно роскошно – на 79 минуте после паса все того же Цыганкова Мораесу удался эффектный удар из-за пределов штрафной, после которого мяч попал в правый от него угол. Итак, 2:2.



Мораес блестящим ударом сравнял счет – 2:2

Однако, уже в конце добавленного времени "Лацио" все же мог вырвать победу, но Иммобиле, перекидывая вратаря, "перехитрил" и сам створ ворот, попав в дальнюю штангу. Кроме того, уже после финального свистка за бурные разговоры с арбитром такую ненужную красную карточку получил Денис Гармаш.

Заметим, что ничья 2:2 оставляет неплохие шансы на проход в 1/4 для обеих команд, но благодаря голам на выезде перспективы для "Динамо" кажутся более радужными. Следовательно, все решится через неделю в Киеве, 15 марта, начало игры – в 20:00.

90+6' – Матч завершено! Все вирішиться у Києві. До зустрічі на НСК «Олімпійський»!#ЛаціоДинамо (2:2)#FCDKLive pic.twitter.com/KEITThhOd0 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 8, 2018

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Лацио" – "Динамо" – 2:2 ВИДЕО

Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 – Цыганков, 52, Мораес, 67

Составы команд:

"Лацио": Стракоша – Раду, Де Врей, Уоллас (Нани, 85) – Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку – Фелипе Андерсон, Иммобиле

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Буяльский, Гармаш — Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков – Беседин

Предупреждения: Мурджа, Милинкович-Савич, Лукаку — Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко

Удаление: Гармаш, после финального свистка

Напомним, игра в Риме между "Лацио" и "Динамо" началась с минуты молчания из-за преждевременной смерти игрока "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори.