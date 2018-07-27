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"Динамо" – "Славия": названа дата и время матча Лиги Чемпионов в Киеве

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Ответный матч между "Динамо" и "Славией" пройдет на НСК "Олимпийский"
Ответный матч между "Динамо" и "Славией" пройдет на НСК "Олимпийский"

Стало известно время начала ответного матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Славией".

Ответный матч между киевлянами и "Славией" начнется во вторник, 14 августа в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится на крупнейшей арене Украины – НСК "Олимпийский".

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Отметим, что победитель противостояния выйдет в плей-офф, где поборется за путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее тренер "Динамо" Александр Хацкевич признался, что ничего не знает про "Славию", тогда как его визави из пражского клуба называл киевлян "не самым простым жребием".

Напомним, первый матч состоится 7 августа в Праге на "Эден Арене" и начнется в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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