Динамо – Славия: стартовые составы на матч Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" и пражская "Славия" объявили стартовые составы команд перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов в Киеве.

Интересно, что Иосиф Пиварич, который вернулся в расположение "Динамо" уже по ходу сезона из-за участия в чемпионате мира, выйдет в основе против "Славии". Также в составе "Динамо" обращает на себя внимание невыход в старте Виталия Буяльского – его место в центре поля досталось Денису Гармашу, тогда как позицию атакующего полузащитника займет Владимир Шепелев.

Читайте также: "Динамо" сыграло вничью со "Славией" в квалификации Лиги Чемпионов

Составы Динамо и Славии на матч Лиги Чемпионов

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Беседин, Вербич

"Славия": Коларж, Боржил, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Цоуфал, Соучек, Гушбауэр, Змргал, Сикора, Стох, Тецл

Отметим, поединок состоится 14 августа на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24