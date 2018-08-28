Динамо – Аякс: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Матч "Динамо" против "Аякса", в котором будет решаться судьба места в групповом раунде Лиги чемпионов, будет транслироваться по телевидению. Также игру можно будет посмотреть и онлайн.

Трансляцию ответного матча украинского клуба будет осуществлять канал "Футбол 1". Стоит отметить, что сама игра начнется в 22:00. Трансляция со стадиона – в 21:45. В 21:00 на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где приглашенные гости и эксперты дают свои прогнозы до игры и анализируют матч по его окончанию. Там также можно услышать свежие комментарии самих участников футбольного матча.

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Кроме просмотра на канале, матч будет доступен к просмотру и онлайн на сайте Oll.tv. Стоит отметить, что трансляция на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен – за месячный абонемент. Там также следует зарегистрироваться.



Текстовую онлайн-трансляцию проводить сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала сразу по окончании матча.



Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом" состоится в Киеве во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 22:00.

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