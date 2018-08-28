"Динамо" не сумело обыграть "Аякс" и не попало в Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" в матче с "Аяксом" нужно было забивать дважды и не пропускать, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Однако матч в Киеве закончился в безголевую ничью.

Динамо – Аякс 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 13 (Аякс)

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Еще перед началом матча фанаты "Динамо" и "Аякса" сначала подрались в центре Киева. А потом и на стадионе, когда на сектор гостей полетели выломанные кресла. Впоследствии болельщики "Динамо" вывесили баннер, что "ФФУ любит коррупцию, а не футбол".

Главный тренер "Динамо" был вынужден прибегнуть к ротации в этой игре. Впервые в старте киевлян вышел 18-летний Супряга, который заменил Беседина. Последний из-за травмы пропускал этот матч. Также на скамейке запасных остался Гармаш.

Киевляне активно начали матч, и уже на пятой минуте могли выходить вперед. Цыганков простреливал в центр штрафной. К мячу пытался дотянуться Вербич. Задел ли мяч полузащитник – так и неизвестно, но после отскока мяч полетел под перекладину ворот "Аякса". Омана в прыжке перевел мяч за пределы поля. Это был самый опасный момент "Динамо" за всю игру.

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Что касается моментов, то стоит отметить, что "Динамо" надо было забивать дважды. Но они создали лишь 5 моментов за весь матч. "Аякс" же устраивала и ничья. Футболисты голландского клуба атаковали ворота киевлян около 30-и раз.

Впервые "Аякс" мог выйти вперед на тринадцатой минуте, когда Кендзёра при подаче с углового придержал за футболку де Лихта. И арбитр Дамир Скомина назначил пенальти. К отметке подошел Тадич и попал в штангу. Он сразу в касание пробил, но мяч полетел выше ворот.

К концу тайма "Аякс" взял мяч под свой контроль, раз за разом создавая моменты у ворот Бойко. Незадолго до перерыва Хюнтелар мог открывать счет, когда ван де Беек отдал пас на партнера. Однако выручил Бойко, который вовремя покинул линию ворот и отразил удар нападающего.

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Во втором тайме главные моменты повторятся – перекладина спасет после удара со штрафного Зиеха, Бойко спасет после удара Хюнтелара с близкого расстояния. Перед тем еще будет удар Мазрауи головой, где тоже выручит Бойко. А Зиех не сможет с острого угла забить в ворота "Динамо".

"Динамо" играет вничью и не попадает в Лигу чемпионов – в групповой стадии будет выступать "Аякс". Киевляне же будут выступать на групповой стадии Лиги Европы. Своих соперников украинская команда узнает в пятницу, 31 августа.

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