Динамо – Аякс: неутешительный прогноз букмекеров для киевлян на матч Лиги чемпионов

В матче "Динамо" против "Аякса" букмекеры отдают предпочтение именно голландскому клубу. При этом как и относительно победителя пары, так и матча в Киеве. Хотя само преимущество в матче на НСК "Олимпийский" незначительно.

Напомним, в первом матче в Амстердаме "Аякс" выиграл у "Динамо" 3:1. Такой счет сохраняет шансы киевлян выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Однако букмекеры уверены, что больше шансов победить на НСК "Олимпийский" имеют именно гости. William Hill на победу "Динамо" выставило коэффициент 2,80, в то время как на "Аякс" – 2,40. Ничья в матче – 3,50. Что касается победителя пары, то шансы "Динамо" оценены коэффициентом 6,00, а "Аякса" – 1,11.

Еще меньше веры в то, что "Динамо" сможет пройти голландцев в PariMatch. Они оценили победу киевлян коэффициентом 2,75, в то время как их шанс на проход в группу Лиги чемпионов – аж 7,40. Что касается "Аякса", то их шанс на победу в Киеве имеет значение 2,44, а победа в паре – 1,09. Ничья в матче – 3,55.

Близки к предыдущим двум значениям дает и "Фаворит спорт". У них на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 2,88, а проход киевлян – 7,00. На "Аякс" букмекеры выставили коэффициенты 2,44 на победу и 1,12 на проход. Что касается ничьей, то она со значением 3,55.

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На Marathon bet коэффициент на победу украинского клуба в матче – 2,86. На то, что киевляне пройдут "Аякс" – 7,10. Победа клуба из Амстердама в Киеве – 2,52, а их выход в группу ЛЧ – 1,111.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Аяксом" состоится в Киеве во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45.

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