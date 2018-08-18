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"Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило турнирную таблицу

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Динамо – Александрия результат матча УПЛ
Динамо – Александрия результат матча УПЛ

В центральном матче УПЛ сошлись "Динамо" и "Александрия". До этой игры ни "Александрия", ни "Динамо" не пропускали в УПЛ, выиграв все свои матчи. Вот только Динамо "провело три игры, в то время как "александреевцы" – четыре.

Динамо – Александрия 1:0
Гол: Цыганков, 68

Команды довольно резво провели первую половину встречи. В "Динамо" активным был Морозюк, у гостей опасно пробивал Запорожан. "Динамовцам" даже один раз в первом тайме удалось забить в ворота Панькива. Однако судья не засчитал гол из-за того, что Кендзера в этом моменте сфолил против Цурикова.

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Единственный гол в матче, который принес победу "Динамо", был забит уже после перерыва. Автором результативного удара стал Цыганков. Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной, когда смешивался с фланга. Панькив в прыжке до мяча не дотянулся, пропустив впервые в сезоне.

Сразу после этого "Александрия" могла сравнять счет. Но Бойко спас команду после удара Банады.

Команды так и сыграли. "Динамо" минимально победило и вступило в 12-ть очков после четырех сыгранных матчей. В каждом из этих матчей киевляне забивали только один раз. Такое же количество очков также у "Александрии" и "Шахтера" ( "горняки" перед тем обыграли ФК "Львов"), однако обе команды сыграли пять матчей. В "Динамо" еще матч против "Мариуполя" в запасе.

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Теги: Футбол ФК Александрия Динамо УПЛ Новости спорта
Источник: 24 Канал
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