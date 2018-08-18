Динамо – Александрия: видео голов и моментов матча УПЛ
В матче "Динамо" против "Александрии" зрители увидели лишь один гол. Именно он принес победу киевлянам.
Гол в матче забил Виктор Цыганков. Это произошло уже во втором тайме, когда из-за пределов штрафной решил пробить по воротам соперника.
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До этого еще в первом тайме Кендзера забил в ворота "Александрии", но поляк нарушил правила во время взятия ворот.
Видео моментов и гола матча "Динамо" – "Александрия"
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Источник: 24 Канал
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