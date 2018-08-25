"Динамо" близко к подписанию экс-форварда "Милана", – СМИ

Нападающий "Торино" Мбайе Ньянг находится в шаге от перехода в "Динамо". Киевский клуб подпишет 23-летнего игрока, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

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Динамо залишилося утрясти останні деталі щодо оренди екс-нападника Мілана Мбає Н‘янга. Трансфер сенегальця фактично залежить від кваліфікації команди до групи Ліги Чемпіонів. У разі невдачі з Аяксом у передню лінію доведеться шукати економ-варіант. — Igor Burbas (@iburbas) 25 августа 2018 г.

Также журналист сообщил, что в случае провала с выходом в группу Лиги чемпионов, "Динамо" будет вынуждено отказаться от варианта с Ньянгом и искать менее затратный вариант.

При этом Gazzetta dello Sport сообщает, что Ньянг покинет "Торино", однако не перейдет в "Динамо", а в "Леганес".

Отметим, что контракт игрока принадлежит "Торино". Прошлым летом клуб выкупил сенегальца у "Милана" за 20 миллионов евро.

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