"Динамо" близко к подписанию экс-форварда "Милана", – СМИ
Нападающий "Торино" Мбайе Ньянг находится в шаге от перехода в "Динамо". Киевский клуб подпишет 23-летнего игрока, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.
Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.
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Также журналист сообщил, что в случае провала с выходом в группу Лиги чемпионов, "Динамо" будет вынуждено отказаться от варианта с Ньянгом и искать менее затратный вариант.
При этом Gazzetta dello Sport сообщает, что Ньянг покинет "Торино", однако не перейдет в "Динамо", а в "Леганес".
Отметим, что контракт игрока принадлежит "Торино". Прошлым летом клуб выкупил сенегальца у "Милана" за 20 миллионов евро.
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