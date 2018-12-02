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      Динамо – Черноморец: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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      Динамо – Чорноморець прогноз букмекерів
      Динамо – Черноморец прогноз букмекеров / ФК "Динамо"

      В понедельник, 3 декабря, киевское "Динамо" сыграет матч чемпионата Украины. В гости к команде приедет одесский "Черноморец". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

      Предыдущие две очные игры команд завершились неудачами для "Динамо". В октябре 2017 года одесситы победили киевлян, а летом 2018-го команды расписали ничью. Впрочем, это все равно не мешает быть "Динамо" фаворитом противостояния на бумаге, тем более, что "Черноморец" пасет задних в турнирной таблице.

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      На победу подопечных Александра Хацкевича "Фаворит спорт" дает коэффициент 1.07. Примерно так же оценивает шансы на победу киевлян PariMatch – 1.10. Таким же коэффициентом оценили возможность успеха "Динамо" букмекерские конторы bet365 и betfair.

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      Тот, кто решит поставить на "Черноморец", может сильно обогатиться. Победу "моряков" "Фаворит спорт" оценивает коэффициентом 28. PariMatch дает на вероятный выигрыш гостей коэффициент 25. Коэффициентом 26 оценил победу "Черноморца" betfair. А вот bet365 дает на успех подопечных Ангела Червенкова коэффициент 21.

      Напомним, матч "Динамо" – "Черноморец" состоится в понедельник, 3 декабря. Начало матча в 18:30. Обзор игры и видео голов – на сайте 24 Канала

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо ФК Черноморец
      Источник: 24 Канал
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