Киевское "Динамо" сумело победить одесский "Черноморец" в рамках заключительной игры 17 тура чемпионата Украины.

Динамо – Черноморец 2:0

Голы: Цыганков, 21 (пен.), Беседин, 61 (пен.)

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"Динамо", которое в предыдущей игре проиграло "Александрии", уже не имеет права на ошибку в чемпионате. До матча с "Черноморцем" киевляне проигрывали "Шахтеру" аж 10 очков. Такой отрыв заставляет киевлян побеждать в каждой игре, чтобы хотя бы надеяться на борьбу за чемпионство. В свою очередь "моряки" в предыдущей игре против "Арсенала" прервали девятиматчевую проигрышную серию, и окрыленные успехом отправились в Киеве давать бой одному из лидеров чемпионата.

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"Бело-синие" начали игру в привычном для себя стиле. Подопечные Хацкевича традиционно владели мячом в центре поля и почти не создавали опасности у ворот Андрея Кожухаря. Гости, как и ожидалось, решили играть вторым номером и искать счастья в контратаках. На 20 минуте Шапаренко получил острую передачу и ворвался в штрафную одесситов. Николая сбил Трубочкин, что дало судье основания назначить пенальти. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Виктор Цыганков, забив 6 гол в чемпионате.

Во втором тайме столичный клуб заработал еще одно право на пробитие пенальти. На 60 минуте Цыганков пробил издали и попал в руку Грачева. Капитан киевлян делегировал право пробития пенальти Артему Беседину, который и реализовал одиннадцатиметровый.

Видеообзор матча Динамо – Черноморец

Победа позволила киевлянам сократить отставание от "Шахтера" до 7 очков. Однако столичный клуб и дальше на третьей строчке, поскольку свой матч сегодня выиграла "Александрия". От последних "Динамо" отстает на одно очко. "Черноморец" же продолжает занимать 11 место.