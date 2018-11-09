"Динамо" досрочно вернет игрока сборной Украины из аренды
Защитник "Зари" и молодежной сборной Украины Александр Тимчик, который принадлежит "Динамо", вскоре вернется в столичный клуб.
Об этом после победы киевлян над "Ренном" (3:1) заявил президент клуба Игорь Суркис.
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У нас не заканчивается плеяда молодых талантливых футболистов. Они есть у нас и в аренде – тот же Тимчик, которого мы зимой заберем. У нас есть достаточное количество игроков в U-19 и U-21, которые должны на примере Миколенко стучать в двери первой команды,
– сказал Суркис.
Напомним, что Тимчик в декабре 2017 года был отправлен в аренду в "Зарю". В луганском клубе он должен был провести полтора года. Арендная сделка заканчивалась в конце сезона 2018/19.
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