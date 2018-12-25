"Динамо" готово продать Цыганкова: названа цена
Киевское "Динамо" готово продать своего лидера Виктора Цыганкова не менее, чем за 50 млн евро.
Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сообщил, что киевляне установили клаусулу в 50 млн евро.
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"Если топ-клуб из топ-5 чемпионатов захочет купить Виктора, и Цыганкова этот вариант заинтересует, тогда руководство "Динамо" может пойти на уступки", – резюмировал Цыганык.
Напомним, что полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются сразу три европейских гранда. Речь идет о "Ливерпуле", "Тоттенхэме" и "Баварии".
Источник: 24 Канал
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