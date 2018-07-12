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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Динамо" готово продать футболиста сборной Хорватии, – СМИ

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Йосип Пиварич
Йосип Пиварич / Getty Images

Хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича. По его словам, "Динамо" уже получала предложение относительно хорвата до начала чемпионата мира.

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На замену хорвату динамовцы уже приобрели бразильского защитника Сидклея.

Сообщается, что "бело-синие" готовы продать защитника сборной Хорватии за 4 млн евро. Однако, эксперты оценивают стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

Отметим, что Пиварич перебрался в киевское "Динамо" летом прошлого года из загребского "Динамо" и сыграл 34 матча во всех турнирах.

Сейчас Йосип Пиварич находится в расположении сборной Хорватии, которая получила путевку в финал ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Англии.

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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