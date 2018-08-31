"Динамо" хочет купить форварда в последний день трансферного окна
Нападающий "Рейнджерс" и сборной Колумбии Альфредо Морелос может стать игроком киевского "Динамо".
По информации авторитетного издания Daily Mail, киевляне готовы выложить за колумбийца почти 8 миллионов евро. Также сообщается, что за 22-летнего нападающего борется и французский "Бордо".
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В предыдущем сезоне Морелос забил 14 мячей в чемпионате Шотландии и занял второе место в списке бомбардиров.
Отметим, что "Рейнджерс" вышел в групповой этап еврокубка впервые за долгое время.
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Источник: 24 Канал
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