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"Динамо" хочет купить форварда в последний день трансферного окна

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Альфредо Морелос может перейти в "Динамо"
Альфредо Морелос может перейти в "Динамо"

Нападающий "Рейнджерс" и сборной Колумбии Альфредо Морелос может стать игроком киевского "Динамо".

По информации авторитетного издания Daily Mail, киевляне готовы выложить за колумбийца почти 8 миллионов евро. Также сообщается, что за 22-летнего нападающего борется и французский "Бордо".

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В предыдущем сезоне Морелос забил 14 мячей в чемпионате Шотландии и занял второе место в списке бомбардиров.

Отметим, что "Рейнджерс" вышел в групповой этап еврокубка впервые за долгое время.

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Теги: Новости спорта Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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