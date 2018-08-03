"Динамо" хочет осуществить еще один трансфер: теперь из Швеции

"Динамо" ведет переговоры с бельгийским "Андерлехтом" по поводу аренды нападающего команды Исаака Телина.

"Динамо" видит в 26-летнем шведском футболисте замену Дьемерси Мбокани, который летом покинул клуб, сообщает Het Nieuwsblad.

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Киевляне хотят арендовать футболиста, а "Андерлехт" настаивает на выкупе контракта. Кроме "Динамо", на Исаака Телина претендуют также московский "Локомотив" и английский "Ньюкасл".

В предыдущем сезоне Телин выступал в аренде за "Васланд Беверен" и отметился 19-ю мячами в 33 матчах. Кроме того, форвард сыграл 4 матча на чемпионате мира-2018 за сборную Швеции и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что 3 августа "Динамо" сыграет с "Шахтером" в 3 туре УПЛ.

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