"Динамо" хочет усилиться вратарем сборной Ирана

Вратарь "Персеполиса" и сборной Ирана Алиреза Бейранванд сообщил, что "Динамо" предлагает ему подписать контракт. Кроме киевлян, в нем заинтересованы еще несколько европейских клубов.

Отмечается, что клуб, за который выступает Бейранванд, не получал предложений относительно трансфера голкипера.

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"Ко мне проявляют интерес "Динамо", "Бешикташ", "Торино", а также команды из Голландии и Португалии. Предложение "Динамо" выглядит конкретным, и они готовы подписать контракт", – цитирует слова вратаря 90tv.ir.

Но сам Алиреза хочет перейти в чемпионат Италии.

"Разумеется, мне бы хотелось перейти в "Торино". Все станет известно в ближайшие пару дней", – подытожил он.

Напомним, что на Чемпионате мира-2018 Бейранванд сыграл в основном составе Ирана три матча и пропустил лишь два мяча. К тому же, голкипер отбил пенальти от Криштиану Роналду.