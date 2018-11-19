"Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним бразильским талантом
"Динамо" и "Шахтер" заинтересованы в приобретении 19-летнего игрока бразильской "Витории" Лукаса Рибейро.
По информации издания Correio, наибольший интерес к 19-летнему игроку проявляют: "Валенсия", "Бетис", "Бенфика", "Шахтер", "Динамо" Киев и мадридский "Атлетико".
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Контракт Рибейро с "Виторией" действует до 2021 года. Бразилец выступает на позиции центрального защитника.
Отметим, что в текущем сезоне игрок провел за свой клуб 13 матчей в бразильской серии А.
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Источник: 24 Канал
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