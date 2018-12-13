Киевское "Динамо" на своем поле поражением завершило календарный год. Дома киевляне минимально уступили чешскому "Яблонцу" в рамках 6-го тура Лиги Европы.

Динамо – Яблонец 0:1

Голы: Долежал, 10

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Футболисты обеих команд практически были лишены мотивации, поскольку киевляне уже выиграли группу и вышли в 1/16 финала. В свою очередь чехи – откровенные аутсайдеры квартета, поэтому в последней игре ни на что не претендовали. Единственной мотивацией для "Динамо" было взять реванш за неудачный матч в Чехии, где "Яблонцу" удалось вырвать ничью. Скромный чешский клуб боролся за свой престиж.

Уже на 10 минуте чехи сумели выйти вперед. Травник великолепно исполнил подачу с углового, которую головой замкнул Мартин Долежал. Форварда чехов не удержал венгерский легионер "Динамо" Тамаш Кадар. Буквально за несколько минут "Яблонец" мог забивать второй гол. Тот же Долежал ворвался в штрафную "бело-синих" и почти обыграл голкипера Георгия Бущана, который нарушил против него правила. Но рефери матча чудом усмотрел симуляцию и "наградил" нападающего горчичником.

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Первый момент у "Динамо" появился аж на 34 минуте. Центрбек Никита Бурда присоединился к атаке флангом и заработал угловой. После подачи Кадар переправил мяч на Кендзеру, который подключался на дальней штанге. Но поляк не смог отправить мяч в ворота чехов. За минуту гости ответили не менее опасным моментом. Йовович наносил обводящий удар издалека, но Георгий Бущан в эффектном прыжке спас киевлян.

В компенсированное арбитром время чехи снова имели прекрасную возможность увеличить преимущество. Тот же Долежал вышел один на один с Бущаном. Нападающий целил в правый угол, но Бущан в очередной раз в этом матче спас "Динамо". Поэтому первый тайм завершился 1:0 в пользу гостей.

Второй тайм тоже начался с опасного момента у ворот "Динамо". Ян Храмоста из пределов штрафной пробивал по владениям голкипера хозяев, но чудом не попал – не хватило нескольких сантиметров. На 52 минуте столичная команда ответила ударом Шапаренко. Но Властимил Грубы легко забрал мяч в свои руки.

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На 60 минуте "Динамо" создало еще один чрезвычайно острый момент. Цитаишвили, обыграв защитника чехов, ворвался в штрафную соперников и отпасовал на Беседина. Но форвард "Динамо" не смог сравнять счет, угодив в штангу ворот.

До середины второго тайма Александр Хацкевич использовал все три замены, что заметно увеличило командную скорость. Цитаишвили заменил Шапаренко, а Дуэлунд – Беседина. Но Миккелю не суждено было провести много времени на футбольном поле из-за неприятной травмы ноги. На 75 минуте его заменил Андриевский.

Ближе к завершению матча "бело-синие" все больше наседали на ворота чехов и создавали действительно острые моменты. В частности, на 78 минуте Вербич имел замечательный восстановить паритет. После подачи в штрафную мяч срикошетил к словенцу, но тот с близкого расстояния чудом не попал в ворота. На 85 минуте Шепелев и Сидорчук по очереди проверили бдительность вратаря "Яблонца" дальними ударами, однако Грубы был на высоте.

В компенсированное время киевляне потеряли еще один шанс вырвать ничью. Цитаишвили отдал замечательный пас на Вербича. Словенец обработал мяч и из пределов вратарской наносил удар. Однако защитник хозяев успел вставить ногу, что помешало Беньямину забить гол.

Таким образом чешский "Яблонец" нанес единственное поражение "Динамо" на групповом этапе. Кроме этого, это стала первая победа чехов в этой Лиге Европы. Своего соперника по 1/16 "бело-синие" узнают в понедельник, 17 декабря.

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